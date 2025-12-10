Twee aanhoudingen in zaak overleden treinschoonmaker na dienst op Utrecht Centraal

De politie heeft twee verdachten aangehouden in de zaak rondom de treinschoonmaker die in juli 2024 overleed na zijn dienst bij Utrecht Centraal, nadat hij en een collega onwel werden. Een van de verdachten is de man die zichzelf eerder al bij de politie meldde na een uitzending van Opsporing Gezocht. De verdachten zijn mogelijk ook betrokken bij een soortgelijk incident in Capelle aan den IJssel in december 2024.

De twee treinschoonmakers raakten op 9 juli 2024 op het opstelterrein bij Utrecht Centraal onwel. Het ging om een 49-jarige man uit Amsterdam en een 63-jarige man uit Utrecht. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht; één van hen overleed een dag later. Er werd destijds al uitgesloten dat gevaarlijke stoffen op het werk de oorzaak waren. Inmiddels is vastgesteld dat beide mannen na hun dienst uit een flesje hebben gedronken met vloeibare MDMA.

Vergelijkbaar incident in Capelle aan den IJssel

Op 21 december 2024 deed zich een soortgelijk incident voor in Capelle aan den IJssel. Een 46-jarige man werd in een woning onwel na het drinken van een drankje. Uit onderzoek van politie Rotterdam bleek dat ook hij vloeibare MDMA binnenkreeg. Hij liep hierdoor zwaar en blijvend letsel op.

Aanhoudingen en verdenkingen

De rechercheteams van Midden-Nederland en Rotterdam hebben beide zaken gezamenlijk onderzocht. Dit leidde tot de aanhouding van vier mannen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Zij worden verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het veroorzaken van ernstig blijvend letsel bij het slachtoffer in Capelle. Twee van hen worden ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van de treinschoonmaker in Utrecht.

Een van hen is de man die eerder in het onderzoek op 4 september 2024 is aangehouden. Hij heeft zich destijds zelf gemeld na een uitzending van Opsporing Gezocht.

De vier mannen worden bovendien verdacht van deelname aan een criminele organisatie in het kader van de Opiumwet. In twee woningen zijn doorzoekingen gedaan. Alle vier de verdachten zitten vast voor verhoor.