Twee achtervolgingen op één dag: politie achter motorscooters aan in Utrecht Overvecht

De politie heeft donderdagavond in Overvecht een achtervolging ingezet op een gestolen motorscooter. De scooter was een dag eerder ontvreemd bij een Marktplaats-verkoop. Het was niet de enige achtervolging die dag.

Agenten zagen de bestuurder op de gestolen motorscooter door Overvecht rijden en zetten direct de achtervolging in. Tijdens de rit verloren de bestuurder korte tijd uit het oog. Even later werd de scooter, zonder bestuurder, teruggevonden.

“De motorscooter is in beslag genomen en zal teruggaan naar de rechtmatige eigenaar”, laat de politie weten.

Tweede achtervolging diezelfde dag

Eerder die dag moest de politie in Overvecht al achter een andere motorscooter aan. Nadat agenten de bestuurder een stopteken gaven, gingen zowel de bestuurder als de passagier ervandoor. De scooter werd gedumpt, waarna beide personen te voet verder vluchtten.

Na een korte achtervolging werden zij staande gehouden. Eén van hen is aangehouden op verdenking van heling, rijden zonder rijbewijs en rijden zonder helm. De politie onderzoekt nog waar de scooter vandaan komt en of die gestolen is.