Twee auto’s gestolen in De Meern; politie houdt verdachten aan en vindt auto’s terug

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag twee verdachten aangehouden voor de diefstal van twee auto’s in De Meern. De auto’s werden vannacht gestolen, maar zijn maandag weer teruggevonden.

De auto’s werden gestolen op de Renesselaan en de Lichtenberglaan. Op de Meentweg werd geprobeerd een derde auto mee te nemen, maar dat lukte niet. De twee gestolen auto’s zijn door de politie teruggevonden in het Mauritspark. “Waren daar heen verplaatst om ‘rustig’ de katalysatoren uit de auto’s te halen”, laat de politie Vleuten-De Meern weten via Twitter.

De politie heeft twee verdachten aangehouden, maar zoekt nog getuigen of mensen die camerabeelden hebben. De politie is specifiek op zoek naar getuigen die een donkere Ford met dakkoffer hebben zien rijden. Ook camerabeelden waarop zo’n auto te zien is kunnen worden doorgestuurd naar de politie.