Twee bagagedieven opgepakt op station Utrecht Centraal; mogelijk sprake van mobiel banditisme

Twee personen die verdacht worden van het stelen van bagage zijn afgelopen weekend opgepakt op station Utrecht Centraal. De politie hield op meerdere stations een actie om bagagediefstallen tegen te gaan.

Afgelopen weekend werd weer een actie opgezet op Utrecht Centraal en twee Amsterdamse stations om bagagediefstal aan te pakken. Twee mannen van 21 en 27 jaar oud werden in Utrecht op heterdaad betrapt. Ook op de Amsterdamse stations zijn twee personen aangehouden.

Hogere straf

De politie laat weten dat er een team flexibel inzetbaar is om criminelen die actief zijn in vermogensdelicten en zogenoemd mobiel banditisme op heterdaad te betrappen. “Als het om verdachten van mobiel banditisme gaat zal de officier van justitie ook ter zitting een aanzienlijk hogere strafeis pleiten dan normaal”, aldus de politie.

Mobiel banditisme is een vorm van internationaal georganiseerde criminaliteit door rondtrekkende bendes die verblijven in Nederland zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hun opdrachtgever handelt meestal vanuit het buitenland. Deze bendes plegen volgens de politie delicten als inbraken, zakkenrollerij, winkel-, metaal- en autodiefstal en zo dus ook bagagediefstallen.

‘Verschillende soorten’

Eind vorig jaar heeft de politie in samenwerking met allerlei andere partijen, waaronder NS Veiligheid & Service, handhaving van de gemeente Utrecht en verschillende vervoersbedrijven acties georganiseerd waarbij in totaal 692 processen-verbaal werden uitgeschreven en twaalf personen zijn gearresteerd.

De politie schreef destijds dat tussen de duizenden personen die dagelijks het Utrechtse stationsgebied passeren, verschillende ‘soorten’ zitten. “De aantrekkingskracht van dit gebied heeft echter ook een schaduwkant: het gebied is ook aantrekkelijk voor personen met minder goede bedoelingen, waardoor de leefbaarheid […] wordt aangetast.”