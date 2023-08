Twee bewoners door gemaskerde mannen vastgebonden bij woningoverval in Utrecht

Twee bewoners raakten dinsdagochtend lichtgewond nadat hun woning in de Utrechtse Rivierenwijk werd overvallen door gemaskerde mannen. De politie heeft nog geen verdachten gearresteerd.

Rond 06.30 uur hoorden de bewoners van de woning aan de Noordzeestraat geluiden van buiten komen, waarna een van hen poolshoogte ging nemen. Hij deed de deur open en op dat moment stormden er gemaskerde mannen het huis binnen.

De bewoners werden vastgebonden en na enige tijd verlieten de verdachten de woning weer. Het is onbekend of er buit is gemaakt. Wel is duidelijk dat de bewoners zichzelf uit hun benarde situatie moesten bevrijdden.

Ziekenhuis

Na enige tijd lukte dit en konden zij de politie alarmeren. Na controle bleek dat beide bewoners lichte verwondingen hadden. Een van hen is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

De agenten startten direct een onderzoek. In de omgeving is gezocht naar de verdachten, maar niemand is vooralsnog gearresteerd. De politie is op zoek naar mensen met meer informatie en vraagt getuigen én mensen met bijvoorbeeld beelden van de straat zich te melden.