Twee explosies rond zelfde tijd in Utrechtse Rivierenwijk

In Utrecht hebben in de nacht van maandag op dinsdag twee explosies plaatsgevonden in de Rivierenwijk. Beide explosies waren rond 04.45 uur: één aan de Maasstraat en één aan de Zuiderzeestraat. Er zijn geen gewonden gevallen.

De eerste melding kwam binnen van de Maasstraat. Een paar minuten later volgde een melding van een knal aan de Zuiderzeestraat. De politie laat weten dat omliggende woningen daarbij schade hebben opgelopen.

De politie onderzoekt of er verband is tussen de incidenten en meldt dat er geen aanhoudingen zijn geweest.

Wie iets heeft gezien of meer informatie denkt te hebben over de explosies, wordt gevraagd de politie te tippen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Explosie afgelopen weekend

Bij een woning aan de Snoekstraat in Utrecht-Zuid — nog geen kilometer van de Zuiderzeestraat — vond in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 augustus ook een explosie plaats. Door de knal ontstond een kleine brand, die snel werd geblust. Het is onbekend of dit incident verband houdt met de explosies in de Rivierenwijk. De politie onderzoekt ook dit incident en roept ook in dit geval mensen met informatie op zich te melden.