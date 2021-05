Twee gewonden bij steekpartij op Van Eysingalaan in Utrecht; politie zoekt getuigen

De politie zoekt getuigen van een steekpartij donderdagavond op de Van Eysingalaan in Transwijk. De steekpartij was rond 23.25 uur en er vielen twee gewonden.

De politie kreeg een melding van een vechtpartij tussen drie personen waarbij ook een steekwapen was gebruikt. Eenmaal ter plaatse troffen agenten inderdaad drie mannen aan: een man van 53 jaar uit Harmelen, een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 57-jarige man uit Utrecht.

De 55-jarige man en de 57-jarige Utrechter raakten gewond. De 53-jarige man uit Harmelen was niet gewond en is direct aangehouden. De 55-jarige gewonde man is eerst in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld en daarna ook aangehouden.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht en zoekt getuigen van de vechtpartij. Zij kunnen zich melden bij de politie, net als mensen die camerabeelden hebben van het incident.