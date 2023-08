Twee gewonden bij steekpartij op Westplein in Utrecht; beide slachtoffers en vier anderen aangehouden Archieffoto traumahelikopter

Bij een steekpartij op het Westplein in Utrecht zijn donderdagavond een jongen van 16 en een man van 23 gewond geraakt. De politie heeft later in de omgeving vier verdachten opgepakt. Ook de twee slachtoffers zijn aangehouden. De politie kreeg rond 20.30 uur een melding over een vechtpartij, waarna agenten naar het Westplein toe gingen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De politie trof op het Westplein twee gewonden aan, een jongen van 16 en een man van 23. Beide slachtoffers waren gestoken. Een van hen heeft ernstige verwondingen, maar is buiten levensgevaar. De politie vermoedt dat aan het steekincident een ruzie voorafging. De recherche begon meteen na het incident met een onderzoek in de omgeving. Daar werden vier verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 18, 23, 24 en 29 jaar. Later werden ook de twee slachtoffers opgepakt. Ze zitten alle zes nog vast, meldt de politie. De politie heeft al met veel mensen gesproken, maar getuigen worden alsnog opgeroepen om zich te melden. Ook mensen die camerabeelden van het incident hebben kunnen contact opnemen met de politie. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

