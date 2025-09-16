Twee gewonden bij vechtpartij op Stationsplein in Utrecht

Meerdere mensen zijn maandagavond met elkaar op de vuist gegaan op het Stationsplein in Utrecht. Twee personen raakten daarbij gewond, waarvan één met een steekwond.
Het incident gebeurde maandagavond rond 20.00 uur ter hoogte van de ingang van Hoog Catharijne onder het Bollendak. Toen de eerste agenten ter plaatse kwamen, waren er alleen nog de twee gewonde personen. De anderen die betrokken waren, waren inmiddels gevlucht. Hoeveel personen met elkaar op de vuist gingen, is onduidelijk.
De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht
Het Stationsplein in Utrecht is een plek waar vaker incidenten plaatsvinden, waardoor deze plek al langer onder het vergrootglas ligt van de politie en de gemeente.
