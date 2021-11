Twee jongemannen uit Utrecht veroordeeld tot jeugddetentie voor plofkraak Choorstraat

Twee jongemannen uit Utrecht zijn veroordeeld tot jeugddetentie vanwege het plegen van een plofkraak aan de Choorstraat. Juwelier Punte was op 5 maart van dit jaar het doelwit van het duo.

Op camerabeelden was te zien dat drie mannen op een scooter aan kwamen rijden en spullen uit hun tas haalden. Daarna werd een snoer aangesloten op een accu waardoor een enorme explosie ontstond. Dit gebeurde rond 04.00 uur.

Meerdere woningen en winkels liepen schade op door de knal. De halve pui van Juwelier Punte lag op straat en zowel op de Choorstraat, Lijnmarkt als Vismarkt klapten ramen aan diggelen. Nog geen minuut na de explosie rent het drietal de juwelier uit met tassen vol horloges en juwelen. Zij stapten op de scooter en gingen ervandoor.

Instoren

De rechtbank schrijft dat het niet ondenkbaar was dat er door het gebruikte materiaal voor de ontploffing brand zou ontstaan of dat het pand, met appartementen, zou instorten door de ernstige beschadiging.

De politie wist al snel twee verdachten aan te houden. Het ging destijds om een 17-jarige jongen en een 18-jarige man uit Utrecht. Inmiddels zijn ze allebei een jaartje ouder. Het is tot nu toe onduidelijk wie de derde plofkraker is.

Zitting

Op de zitting bekende de nu 18-jarige betrokken te zijn geweest bij de plofkraak. De andere verdachte ontkende echter dat hij er iets mee te maken had. Hij zegt dat hij de jongens voorafgaand aan de plofkraak er wel over hoorde praten in een parkeergarage, maar zelf niet meeging. De rechtbank gelooft dit echter niet.

Volgens de rechtbank loopt de schade in de tonnen. Ook hebben dit soort misdrijven volgens de rechter grote impact op bewoners van de hele stad. Burgemeester Dijksma besloot vlak na het incident de getroffen ondernemer te bezoeken.

De nu 18-jarige man was minderjarig toen hij het misdrijf pleegde. De andere plofkraker was weliswaar volwassen, maar de rechtbank vindt ook voor hem jeugddetentie het meest passend, onder andere vanwege het belang van behandeling en begeleiding. De 18-jarige man is veroordeeld tot 18 maanden jeugddetentie, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De 19-jarige is veroordeeld tot 12 maanden jeugddetentie. Daarnaast krijgen beiden ook een locatie- en contactverbod.

Vuurwapen

De jongste plofkraker is ook veroordeeld voor het bezit van een vuurwapen. De reclassering adviseerde om hem een jeugddetentie op te leggen die gelijk is aan de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten. Maar dat vindt de rechtbank geen passende straf en legt een hem langere straf op.

De 19-jarige Utrechter zit nog vast en moet na zijn detentie ook nog 71 dagen jeugddetentie uitzitten die hij eerder voorwaardelijk opgelegd kreeg voor een vergelijkbaar feit. Daarna begint de gedragsbeïnvloedende maatregel van 12 maanden. Deze maatregel is gericht op heropvoeding en moet verder afglijden voorkomen.