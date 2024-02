Twee jongens (14) uit Utrecht aangehouden voor beroving met mes in park

Twee jongens van veertien zijn aangehouden, omdat ze worden verdacht van een straatroof in Utrecht. Ze zouden een 50-jarige vrouw hebben beroofd en bedreigd met een groot mes op 27 december in een park in de buurt van de Vecht, meldt de politie, ter hoogte van het Nijenrodeplantsoen.