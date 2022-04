Twee jongens van 14 aangehouden voor overval Grieks restaurant in Utrecht Lunetten

De politie heeft op maandagochtend twee verdachten aangehouden voor de overval op het Griekse restaurant Aphrodite. De twee Vleutense jongens van 14 jaar oud zouden het restaurant aan Zevenwouden in Lunetten in januari overvallen hebben, gewapend met een taser.

Volgens de politie heeft uitgebreid onderzoek hen naar deze twee verdachten geleid. De jongens zitten nu vast voor verhoor. Dit wil nog niet zeggen dat het onderzoek klaar is, laat de politie weten. Ze sluiten niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

Op woensdagavond 26 januari kwamen de twee verdachten het restaurant binnen rond 19.50 uur. Daarop bedreigden ze een medewerker met een taser. Met een greep in de kassa was het duo weer verdwenen.

Restaurant Aphrodite werd later tot driemaal slachtoffer van inbraak. Eén keer in de nacht van 22 op 23 maart en nog twee keer in de nacht van 12 op 13 april. De politie doet onderzoek naar de verschillende incidenten.

