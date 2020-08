Twee looddieven gearresteerd in Utrechtse wijk Ondiep

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee vermoedelijke looddieven opgepakt bij de Thorbeckelaan in de Utrechtse wijk Ondiep. De twee waren even daarvoor aan het rommelen op een dak.

Een getuige zag dat de twee verdachten op het dak van een woning bezig waren. Daarop werd de politie gealarmeerd en agenten konden de twee al snel inrekenen.

Van het dak zijn meerdere stukken lood meegenomen. Deze lagen al in een personenauto. De politie vermoedt dat er van meerdere panden lood is gestolen.

Er is daarom ook een oproep gedaan. “Bent u slachtoffer of getuige van het wegnemen van lood in de omgeving van de Thorbeckelaan in Utrecht? Belt u dan de politie.”