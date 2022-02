Twee maanden voorwaardelijk en 200 uur werkstraf voor 19-jarige Utrechter die minderjarige meisjes drogeerde

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 19-jarige man uit Utrecht een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een werkstraf van 200 uur geëist, op verdenking van poging tot zware mishandeling van twee 17-jarige meisjes. De slachtoffers werden op 11 december 2020 gedrogeerd gevonden op de grond van een parkeerplaats in Soest.

Het OM eist twee maanden voorwaardelijke celstraf en 200 uur werkstraf omdat de verdachte de harddrug GHB zou hebben toegediend aan de slachtoffers. Wel zijn er verzachtende omstandigheden voor de verdacht. Hij is jong en heeft nog geen strafblad. Bij de voorwaardelijke straf hoort een meldplicht en behandeling van een tot twee keer per week voor zijn gedrag.

Mixdrankjes

Een van de slachtoffers kent de verdachte al enige tijd via Snapchat als ze op 11 december afspreken. Het meisje neemt een vriendin mee naar een afspraak met twee jonge mannen. Met zijn vieren rijden ze naar een zwembad in Soest, waar ze in de geparkeerde auto blijven zitten. Hier gebruiken de mannen lachgas en geven ze mixdrankjes aan de meisjes. Al snel worden de twee slachtoffers onwel. Eén moet overgeven, waarbij ze uit de auto valt.

Het andere slachtoffer zegt zich verder niets te kunnen herinneren, totdat zij en haar vriendin door de politie op de koude parkeerplaats worden gevonden en naar het ziekenhuis worden gebracht. Het andere meisje ligt daar nog uren lang in coma. Uit onderzoek wordt duidelijk dat de meiden de harddrug GHB hebben ingenomen. Van het bewusteloze meisje is bovendien haar telefoon, met daarbij haar pasjes, gestolen.

‘nieuws Soest’

Na wat speurwerk weet de politie de twee jongens te vinden. In de telefoon van de medeverdachte worden zoektermen als ‘nieuws Soest’ en ‘gedrogeerd Soest’ gevonden. Ook vindt de politie een filmpje van een een van de meisjes waarop deze onder invloed is. Via de telecomgegevens is achterhaald dat zowel de verdachten als de meisjes die avond op de parkeerplaats zijn geweest.

De officier van justitie stelt dat het de verdachte was die de drank had geregeld en het aan de meisjes gaf. Ook vindt hij dat het niet anders kan dan dat ook de GHB door de verdachte aan de meisjes is toegediend. Dit laatste ontkent de 19-jarige Utrechter, en bovendien zegt hij dat de meisjes nog konden lopen toen zij de auto verlieten, waardoor hij er vanuit zou zijn gegaan dat de meiden wel voor elkaar konden zorgen. Dat laatste gaat volgens de officier niet op.