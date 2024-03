Twee mannen die Esso aan Einsteindreef in Utrecht beroofden nog niet gepakt; politie deelt foto’s

De politie is nog steeds op zoek naar twee mannen die in september vorig jaar de Esso aan de Einsteindreef in Utrecht beroofden. Daarbij zijn ook beelden van de beveiligingscamera’s gedeeld.

De Esso aan de Einsteindreef werd maandagochtend 18 september rond 05.30 uur beroofd door twee mannen. Zij sloegen met een bijl tegen het glas van de kassa en eisten geld van de medewerker.

Deze medewerker, die net twee weken in dienst was, deed wat de overvallers eisten en gaf een paar honderd euro uit de kassa. Dit vonden zij echter niet genoeg, want de verdachten eisten ook sigaretten. Nadat zij het rookwaar hadden gekregen vertrokken ze en op de weg naar de uitgang pakten zij ook wat snoepgoed en drank.

In de periode daarna werden in Utrecht meerdere tankstations in de omgeving beroofd. Of deze zaken iets met elkaar te maken hebben is niet bekend. Bekijk hier het signalement van de verdachten en meer foto’s van de overval.