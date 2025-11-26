Twee mannen in hoger beroep veroordeeld tot lange celstraffen voor beroven en doden Utrechter

Twee mannen zijn dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen van ruim 16 jaar voor het beroven en doden van een Utrechter. Een van de twee verdachten werd eerder vrijgesproken en een derde betrokkene accepteerde zijn eerder opgelegde celstraf. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd in april 2022 gevonden in zijn woning in Lunetten.

Het slachtoffer werd op 13 april door zijn partner gevonden. Hij lag vastgebonden aan zijn bed en bleek door geweld om het leven te zijn gebracht. Zijn huis was doorzocht en niet veel later werd ontdekt dat vlak voor zijn dood geld was opgenomen met zijn pinpas.

Kort na zijn dood werden twee verdachten aangehouden en ongeveer twee maanden daarna werd een derde verdachte opgepakt. In 2023 werden de twee mannen die eerst werden opgepakt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar. De derde verdachte werd vrijgesproken.

Hoger beroep

“Een van de twee veroordeelde verdachten bekende zijn betrokkenheid bij de feiten en heeft de door de rechtbank opgelegde straf geaccepteerd”, schrijft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De andere veroordeelde ging in hoger beroep en de officier van justitie stelde hoger beroep in tegen de vrijspraak van de derde verdachte.

Dinsdag heeft het hof de eerder veroordeelde man opnieuw een gevangenisstraf opgelegd. Dit keer werd hij veroordeeld tot 16 jaar en 6 maanden celstraf. “De straf is lager dan bij de rechtbank, mede omdat het proces tegen hem te lang heeft geduurd.”

De man die eerder werd vrijgesproken, is dit keer veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. Hij kreeg een gevangenisstraf van 16 jaar en 3 maanden opgelegd. “Gelet op deze straf heeft het hof beslist dat deze verdachte direct weer gevangen wordt genomen.”

Ernstig geweld

Het hof schrijft tot slot dat bij de strafbepaling veel waarde werd gehecht aan het feit dat het de mannen alleen maar om het geld van het slachtoffer leek te gaan. “Zij waren op zoek naar het geld van het slachtoffer om daarmee verdovende middelen te kunnen kopen. Ook heeft het hof rekening gehouden met het zeer ernstige geweld dat is toegepast, waardoor het slachtoffer is komen te overlijden, en met de mensonterende omstandigheden waarin de mannen hem hebben achtergelaten.”