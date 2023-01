Twee mannen overvallen Kruidvat op Vredenburg in Utrecht en slaan op de vlucht

De Kruidvat-winkel op het Vredenburg is donderdagavond overvallen. De overval werd volgens de politie gepleegd door twee ‘jonge mannen’.

De overval op de winkel was rond 18.00 uur. De politie meldt dat er niemand gewond is geraakt en dat de twee verdachten gevlucht zijn in de richting van Hoog Catharijne.

De politie heeft donderdagavond in de omgeving nog gezocht naar de verdachten en de recherche heeft onderzoek gedaan.