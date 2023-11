Twee mannen vallen minderjarig meisje lastig op Marco Pololaan in Utrechtse wijk Kanaleneiland

Op de Marco Pololaan in Utrecht is donderdagmiddag een minderjarig meisje vermoedelijk lastiggevallen door twee mannen. De politie is op zoek naar twee jongens die haar te hulp schoten.

Het meisje liep donderdag rond 16.30 uur op de Marco Pololaan, ter hoogte van het Johan Cruijff Court. Ze liep met de fiets aan de hand toen ze werd aangesproken en vervolgens lastiggevallen door twee mannen van tussen de 20 en 27 jaar oud. De politie heeft een signalement van de daders verspreid.

De politie is op zoek naar twee jongens die het slachtoffer hebben geholpen, waarna de twee daders weggingen. Ze reden in een zwarte personenauto in de richting van de Vasco da Gamalaan. De politie vraagt ook andere getuigen om zich te melden.