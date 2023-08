Twee minderjarige jongens gearresteerd voor straatroven in Máximapark in Utrecht

De politie heeft maandag twee jongens aangehouden omdat zij mogelijk betrokken waren bij de straatroven in het Máximapark. Het gaat om jongens van 15 en 16 jaar uit Utrecht.

De afgelopen maanden zijn in het Máximapark ’s nachts meerdere mensen beroofd. De slachtoffers werden bedreigd en moesten spullen afstaan. Omdat de signalementen van de berovers uiteenlopen, denkt de politie dat er verschillende daders zijn.

De politie heeft het Máximapark de afgelopen tijd extra in de gaten gehouden en is een onderzoek gestart om de daders op te sporen. Maandag zijn twee verdachten van 15 en 16 jaar aangehouden. Een van hen wordt verdacht van heling, de ander van betrokkenheid bij een van de straatroven. Op 26 juli werd al een 19-jarige man uit Utrecht opgepakt die verdacht werd van heling. Hij is na verhoor weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte.

Rechercheurs doen nog steeds onderzoek en de politie denkt dan ook dat er nog meer aanhoudingen gaan volgen. Mensen die informatie hebben over de straatroven, weten wie de daders zijn of iets verdachts hebben gezien, kunnen contact opnemen met de politie.