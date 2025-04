Twee minderjarige jongens mishandeld door groep in Utrecht

Twee minderjarige jongens zijn zondagmiddag door een groep mishandeld nabij ’t Goylaan in Utrecht. Zo is een van de jongens getrapt terwijl hij op de grond lag. De politie is nu op zoek naar getuigen.

Beide jongens liepen zondagmiddag rond 16.25 uur over ’t Goylaan richting de Socratesbrug. Een van hen hield een bal onder zijn arm. Ter hoogte van de Verlengde Hoogravenseweg stonden vijf à zes jongens van ongeveer 15 jaar oud. Een van de jongens uit deze groep riep dat ze bal moesten gooien.

Het duo gooide de bal echter niet en liep door. Ter hoogte van de Snoekstraat kwam de groep verhaal halen. “Een van de jongens wordt bij zijn keel gegrepen en in zijn gezicht gestompt. Hij valt op de grond en wordt door meerdere mensen getrapt, onder andere in zijn gezicht”, schrijft de politie.

Gucci pet

Toen omstanders zich ermee begonnen te bemoeien ging de groep ervandoor. Het slachtoffer had meerdere verwondingen en een kapotte bril. “De politie is op zoek naar mensen die getuigen zijn geweest van het incident. De groep heeft ook enige tijd op de rijbaan gestaan dus het vermoeden is meerdere mensen iets gezien hebben van de mishandeling.”

Van de verdachten is onder meer bekend dat ze allemaal zwarte of grijze kleding droegen. Een van hen droeg een Gucci pet en meerdere jongens reden op een fatbike.