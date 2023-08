Twee minderjarigen aangehouden na gewelddadige beroving in Utrecht

Twee verdachten van 13 en 15 jaar oud zijn vrijdagavond gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij een gewelddadige beroving in Park Oog in Al in Utrecht. Het slachtoffer was een 16-jarige jongen.

Volgens de politie liep het slachtoffer samen met een vriend door het park toen zij een groepje van ongeveer vier jongeren tegen het lijf liepen. De 16-jarige jongen werd geslagen en geschopt, en zijn horloge werd gestolen.

Agenten konden vrijwel direct twee van de vier verdachten arresteren. De andere twee wisten te ontkomen. Het is niet duidelijk of het horloge weer terug is bij het slachtoffer. Het onderzoek naar het incident loopt nog.

Begin vorige maand werden in hetzelfde park twee meisjes en een jongen beroofd. Zij werden destijds door drie verdachten bedreigd met een mes.