Twee mogelijke drugsdealers aangehouden in De Meern na meerdere meldingen van omwonenden

Twee personen die mogelijk betrokken zijn bij drugshandel zijn dinsdag gearresteerd in De Meern in Utrecht. Voorafgaand aan de arrestaties was de politie al enkele maanden bezig met een onderzoek naar een huis aan de Marketentsterlaan.

Het onderzoek is gestart nadat meerdere mensen een melding hadden gemaakt. Vanwege deze meldingen kreeg de politie het vermoeden dat er vanuit het huis aan de Marketentsterlaan verdovende middelen zouden worden verhandeld. Er is een onderzoek gestart en dat heeft uiteindelijk geleidt tot een ‘sterke verdenking’ richting de 55-jarige bewoner en een 19-jarige man die elders woont.

Voor de politie was dit voldoende om dinsdag in actie te komen. Op het moment dat agenten zich aan het voorbereiden waren voor de inval, waren zij getuige van een deal. De koper werd aangehouden, deze persoon had drugs bij zich en kon bevestigen dat dit vlak daarvoor was gekocht.

Inval

Vervolgens is de politie het huis binnengegaan en werd de 55-jarige bewoner gearresteerd. In het huis werd een kleine hoeveelheid drugs gevonden en zogenoemde ‘verkoop gerelateerde goederen’, zoals verpakkingsmateriaal en een weegschaal.

Op hetzelfde moment werd de 19-jarige verdachte gearresteerd. Deze bevond zich in zijn woning aan de Titushof in Utrecht. Ook hier werd een kleine hoeveelheid verdovende middelen gevonden en daarnaast ook een alarmpistool en een verboden mes.

Geslaagde actie

De coördinator van de actie zegt terug te kijken op een geslaagde actie: “Het is goed om te zien dat wij signalen uit de buurt krijgen. Zoals je ziet leidt het opvolgen daarvan tot mooie resultaten en kunnen we samen de drugscriminaliteit frustreren.”