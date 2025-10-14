Twee nieuwe verdachten aangehouden na schietincident in Utrecht

Na het schietincident van zondagmiddag in Utrecht heeft de politie twee nieuwe verdachten aangehouden. Eerder werd al een mogelijke betrokkene opgepakt in Amsterdam.

Zondag werden rond 15.50 uur op de Schönberglaan schoten gelost op een bovenwoning. Niemand raakte daarbij gewond.

Kort na de schietpartij kon de eerste verdachte na een achtervolging in Amsterdam worden aangehouden. Nu laat de politie weten dat twee andere verdachten enkele uren later ook werden gearresteerd.

“Het onderzoek naar deze schietpartij is in volle gang,” laat de politie weten.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.