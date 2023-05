Twee personen aangehouden in Utrecht die verdacht worden van ruim 20 plofkraken in Duitsland

Bij invallen in totaal negen woningen in Utrecht, Amsterdam en Helmond heeft de politie dinsdagochtend vijf personen aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een groot aantal plofkraken in Duitsland. In Utrecht ging het om drie woningen, daarbij zijn twee personen aangehouden. De verdachten zouden volgens het Duitse Bundeskriminalamt (BKA) meer dan twintig plofkraken hebben gepleegd en ruim een miljoen euro hebben buitgemaakt.

Bij de invallen werden vijf verdachten tussen de 23 en 38 jaar aangehouden, waarvan twee in Utrecht. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij 21 vernielingen van geldautomaten in Duitsland en één in Luxemburg tussen 20 mei 2021 en 20 augustus 2022.

In totaal hebben de daders voor meer dan een miljoen euro buitgemaakt en richtten ze voor twee miljoen euro schade aan. Bij de huiszoekingen werd uitgebreid bewijsmateriaal, zoals mobiele telefoons, kleding, geld en computers, in beslag genomen.

Overlevering aan Duitsland

De Nederlandse politie heeft in deze zaak samengewerkt met de Duitse politie en justitie. De aanhoudingen van dinsdagochtend volgden op intensief grensoverschrijdende onderzoeken in samenwerking met het Internationale Rechtshulp Centrum in Arnhem.

Eerder al werd tegen de vijf verdachten een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Hierbij verzoekt men een andere lidstaat van de Europese Unie een verdachte van een misdrijf of een veroordeelde over te leveren. De Nederlandse rechter beslist binnenkort over het verzoek om de vijf verdachten over te leveren aan Duitsland. Volgens de Duitse politie hangen de verdachten mogelijk celstraffen tot vijftien jaar boven het hoofd.

Andere Utrechtse plofkrakers

Eerder deze maand werden ook al vier Utrechters veroordeeld voor hun aandeel binnen een professioneel opgezette plofkraakgroep. Volgens de rechtbank gaat het om een criminele organisatie die zich bezighield met de voorbereiding en het plegen van plofkraken in Duitsland.

De Nederlandse en Duitse politie werken al langer samen in de opsporing van plofkraakverdachten. De politie vermoedt dat deze criminelen nu in het buitenland opereren omdat Nederlandse banken maatregelen hebben genomen die het opblazen van Nederlandse pinautomaten zinloos maken.

In Duitsland sloegen Nederlandse plofkrakers vorig jaar bijna 450 keer toe, terwijl er in Nederland vijftien pinautomaten werden opgeblazen. De politie vermoedt dat zo’n 500 mannen uit met name de regio’s Amsterdam en Utrecht verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de plofkraken.

Bezoek aan Duitsland

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma liet dinsdag op Twitter weten dat ze met de Utrechtse driehoek een bezoek heeft gebracht aan de regering van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. “Vandaag ben ik met de Utrechtse driehoek (dus met de hoofdofficier van Justitie en onze districtschef politie) in Düsseldorf om te spreken met de regering van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen over het gezamenlijk aanpakken van daders van plofkraken”, aldus Dijksma.