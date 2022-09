Twee personen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor een rits aan autokraken in Utrecht opgepakt

Twee personen die verdacht worden van meerdere autokraken in de Utrechtse wijk Overvecht zijn afgelopen week aangehouden. De politie kwam de twee onder meer op het spoor dankzij een foto van een omwonende.

Vanwege deze foto is een onderzoek naar auto-inbraken in en rondom winkelcentrum Overvecht weer opgepakt. De daders reden op een scooter door het gebied, schenen met een zaklamp bij geparkeerde voertuigen naar binnen en braken volgens de politie ‘vliegensvlug’ in. Dit gebeurde ook overdag.

Door onder meer de foto van de oplettende buurtbewoner is de politie bij de twee verdachten uitgekomen. Op last van de officier van justitie zijn personen aangehouden. “Blijf daarom verdachte situaties aan ons doorgeven”, schrijft de politie op sociale media.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.