Twee twintigers veroordeeld voor gewapende woningoverval in Utrecht

Drie jonge mannen stonden op 7 oktober terecht voor een woningoverval in Utrecht in november 2024. Hierbij werd een autosleutel meegenomen en werd het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen. Twee van de verdachten zijn hier afgelopen dinsdag voor veroordeeld en hebben een gevangenisstraf van vier en zes jaar opgelegd gekregen.

Een 24-jarige man kreeg vier jaar cel opgelegd voor zijn rol bij de overval. Een beschuldiging voor het witwassen van ruim 9.000 euro achtte de rechtbank niet bewezen. Voor dit feit is hij daarom vrijgesproken.

Een 23-jarige medeverdachte kreeg zes jaar gevangenisstraf opgelegd. Volgens de rechtbank handelde hij namelijk ook in meerdere soorten harddrugs en hield hij een aanzienlijke handelsvoorraad drugs en illegaal vuurwerk in zijn woning.

De derde verdachte, eveneens 23 jaar, is vrijgesproken voor de woningoverval. De officier van justitie had om vrijspraak gevraagd wegens gebrek aan bewijs, en de rechtbank is daarin meegegaan. Wel is hij veroordeeld voor drugshandel en -bezit, en acht de rechtbank bewezen dat de man een geldbedrag van 13.000 euro, merkkleding en accessoires heeft witgewassen. Hiervoor heeft de verdachte een gevangenisstraf van 365 dagen gekregen, waarvan 242 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 480 uur.

