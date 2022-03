Twee Utrechters gearresteerd voor export drugs naar Verenigd Koninkrijk

De politie heeft twee Utrechters, van 33 en 40 jaar, gearresteerd vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij grootschalige export van drugs naar het Verenigd Koninkrijk. Ook zijn er drie verdachten in Amsterdam, Almere en Koog aan de Zaan opgepakt.

De arrestaties konden verricht worden na uitgebreid onderzoek, onder andere doordat de politie toegang had tot versleutelde berichten via Encrochat en Sky ECC. De verdachten zijn aangehouden door het Post Interventie Team (PIT). Het PIT is een gespecialiseerd team dat zich richt op het tegengaan van misbruik van legale post- en koeriersdiensten door personen die brieven en/of pakketten met verdovende middelen de wereld over sturen.

Na de aanhoudingen werden in totaal dertien doorzoekingen verricht. Bij deze doorzoekingen zijn onder andere geld, drugs, een vuurwapen en explosieven in beslag genomen.

Naast de verboden goederen zijn na de doorzoekingen ook in totaal ongeveer 100.000 euro aan contant geld, banktegoeden en cryptovaluta afgepakt en zijn daarnaast ook onroerend goed, twaalf voertuigen, een waterscooter, waardevolle horloges, illegaal vuurwerk en digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.