Twee Utrechters krijgen 17 jaar cel voor het doden van man uit Lunetten; derde verdachte vrijgesproken

Twee Utrechters van 42 en 53 jaar zijn veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor het doden van een man uit Lunetten. Volgens de rechtbank wilden de mannen het geld van het slachtoffer en brachten ze hem daarom om het leven. Een derde verdachte uit Amersfoort is vrijgesproken.

Het 61-jarige slachtoffer werd op 13 april 2022 dood aangetroffen in zijn appartement in de Utrechtse wijk Lunetten. Het slachtoffer was op dat moment vastgebonden en had meerdere verwondingen. De politie startte een onderzoek en een dag later konden twee verdachten worden aangehouden. Dat waren de Utrechters van 42 en 53 jaar. Twee maanden later werd een derde verdachte opgepakt.

Eén van de verdachten had op 10 april al de pinpas van het slachtoffer uit zijn woning in Lunetten gestolen. Volgens de rechtbank wist hij dat er ongeveer 10.000 euro op de rekening van het slachtoffer stond, maar nadat hij 500 euro had gepind werd de pas geblokkeerd.

Hevig geslagen

De man is een paar dagen later met een medeverdachte teruggegaan naar het huis van het slachtoffer omdat ze meer geld wilden hebben. “Eenmaal binnen hebben de twee mannen het slachtoffer hevig geslagen en geschopt tegen zijn gezicht, benen, armen, romp en buik, waar hij diverse verwondingen aan overhield. Naast het ernstige geweld is het slachtoffer ook vastgebonden en is hij in deze toestand hulpeloos achtergelaten”, schrijft de rechtbank Midden-Nederland.

Later op de dag gingen de verdachten opnieuw naar het appartementencomplex in Lunetten, om de brievenbus van het slachtoffer open te breken en de nieuwe pinpas eruit te halen. De man lag op dat moment nog steeds vastgebonden in zijn woning. Hij werd in de avond van 13 april gevonden door zijn ex-partner.

Camera

Eén verdachte was volgens de rechtbank te zien op camerabeelden bij de lift van het complex. Ook is van hem een schoenspoor gevonden in de woning van het slachtoffer en op zijn tasje zat bloed van het slachtoffer. Van de medeverdachte was veel DNA gevonden op onder meer het touw waarmee het slachtoffer was vastgebonden. Ook werd op zijn kleding bloed gevonden van het de overleden man.

Het Openbaar Ministerie eiste 17 jaar gevangenisstraf voor de verdachten die zijn veroordeeld en 15 jaar celstraf voor de man die is vrijgesproken. Volgens de rechter kan niet worden vastgesteld dat de inwoner van Amersfoort in de woning van het slachtoffer is geweest. Deze man is dan ook vrijgesproken.