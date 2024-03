Twee Utrechters op heterdaad aangehouden na plofkraak in Duitse Konradsreuth

De politie heeft vorige week vier mannen aangehouden voor een plofkraak in de Duitse plaats Konradsreuth. Het gaat onder meer om twee Utrechters van 22 en 26 jaar en een 22-jarige Amsterdammer. In Utrecht werd na de aanhoudingen ook een pand doorzocht.



De plofkraak werd gepleegd in de nacht van zondag 10 op maandag 11 maart, bij een bank in Konradsreuth, een gemeente in Beieren, vlak bij de grens met Tsjechië. De automaat had volgens de Duitse politie een systeem waarmee de biljetten voorzien worden van kleurstof als er een plofkraak wordt gepleegd.

Het deel van het gebouw waar de automaten zijn, is preventief gesloten tussen 00.00 en 04.00 uur, maar de daders sloegen om 04.05 uur toe. Een gezin dat in een huis vlakbij woonde, is geëvacueerd.

Aanhoudingen en huiszoeking

Kort na de plofkraak konden de twee Utrechters en de Amsterdammer op heterdaad als verdachten worden aangehouden. Na de aanhoudingen zijn vorige week woensdag op verzoek van de Duitse politie zes panden doorzocht.

Het gaat om panden in Utrecht, Bilthoven en Amsterdam. Bij een van de doorzochte locaties werden spullen gevonden die gebruikt kunnen worden voor het plegen van plofkraken. De Nederlandse politie heeft het bewijsmateriaal overgedragen aan de Duitse politie.