Twee Utrechters van 17 en 21 jaar opgepakt voor grootschalige oplichting via Marktplaats

Twee Utrechters, waaronder een minderjarige, zijn eerder deze maand opgepakt omdat ze verdacht worden van oplichting. De twee zouden zich hebben voorgedaan als medewerkers van Markplaats en op die manier meerdere gebruikers van de website hebben opgelicht.

Marktplaats zag dat er via het eigen systeem een grote hoeveelheid phishingberichten werd verstuurd naar adverteerders. Deze mensen kregen een mail waarin zogenaamd door medewerkers van het bedrijf werd gevraagd het account te valideren. In werkelijkheid werden hiermee de bankgegevens achterhaald.

Toen Markplaats dit in de gaten kreeg werd in juli de politie gealarmeerd. De recherche startte vervolgens een onderzoek, waarna al snel een eerste verdachte kon worden geïdentificeerd. De politie bleef deze persoon in de gaten houden en uit het vervolgonderzoek kon ook een medeverdachte worden aangewezen.

Dat leidde tot de arrestatie van twee Utrechters. Zo werd een 17-jarige jongen op 4 augustus aangehouden en een 21-jarige man kon op 11 augustus worden opgepakt. Beiden zitten nog vast.

Slachtoffers

Om hoeveel slachtoffers het in totaal gaat is nog niet bekend. De politie zegt dat er vanwege het onderzoek steeds meer gedupeerden en potentiële slachtoffers naar voren komen. Zij worden allemaal benaderd zodat ze aangifte kunnen doen.

Hoeveel buit er is gemaakt is ook nog niet duidelijk. Per slachtoffer gaat het volgens de politie om een bedrag van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s.