Twee Utrechtse harddrugsdealers met eigen klantenbestand aangehouden

De politie heeft twee Utrechtse harddrugsdealers gearresteerd. Uit onderzoek zou blijken dat de twee manen beiden een eigen dealerlijn met klantenbestand hebben.

De twee werden dinsdag op heterdaad aangehouden. Hoewel ze meestal in de stad werkten kwamen ze ook in de regio. Dinsdag werden ze dan ook op heterdaad betrapt en gearresteerd in Nieuwegein.

Met hulp van een speurhond is hun auto doorzocht, hier lag 25 gram cocaïne in. Daarna is in de woning van een van hen gezocht, in Utrecht-West. Hierbij vonden agenten 3.110 euro contant geld en een paar brokjes hasj. De drugs en het geld werden in beslag genomen

De mannen, beiden 21 jaar oud uit Utrecht, zitten vast. Het onderzoek naar hun drugshandel gaat door.