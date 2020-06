Twee Utrechtse mannen (33) krijgen taakstraf en geldboete voor kraken OV-chipkaarten

Twee 33-jarige mannen uit Utrecht hebben een taakstraf opgelegd gekregen voor het kraken van OV-chipkaarten. Op deze manier reisden ze bijna anderhalf jaar gratis met het openbaar vervoer.

Naast de taakstraf van 120 uur moeten ze samen in totaal bijna 15.000 euro terugbetalen. Beide verdachten zeiden geïnteresseerd te zijn in de techniek van de OV-chipkaart en de achterliggende systemen. Toen het ze eenmaal gelukt was de kaart te kraken stopten ze echter niet.

De rechtbank spreekt over ernstige strafbare feiten, waardoor schade is ontstaan bij het bedrijf dat de OV-chipkaarten uitgeeft. Uit onderzoek bleek dat de mannen de illegaal opgewaardeerde kaarten voor het eerst gebruikte in mei 2016. Ruim een jaar later, in november 2017, werden ze opgepakt.

Dit betekent volgens de rechtbank dat ze anderhalf jaar gratis hebben gereisd. Daarmee zouden ze zo’n 15.000 euro hebben bespaard en dat bedrag moeten ze nu teruggeven.