Twee verdachten (19) opgepakt voor poging tot inbraak bij Kamera Express in Utrecht

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag twee personen gearresteerd die even daarvoor mogelijk probeerden in te breken bij de Utrechtse vestiging van Kamera Express. Bij de winkel aan de Parijsboulevard is met een explosief geprobeerd de deur te forceren.

Rond 03.30 uur kwam er bij de politie een melding binnen over een ‘grote knal’ in Leidsche Rijn Centrum. Rond hetzelfde moment sprongen twee personen op de Parijsboulevard op een scooter om vervolgens weg te rijden. Met behulp van verschillende mensen die het noodnummer 112 hadden gebeld kregen agenten de scooter in het zicht.

Na een achtervolging besloten beide verdachten er op de Koningin Wilhelminalaan te voet vandoor te gaan. Ze werden echter al snel in de kraag gevat door de politie. “Beide verdachten, twee 19-jarige Utrechters, zitten momenteel nog vast voor verder verhoor”, aldus de politie.

Direct na het incident is een onderzoek gestart. Hierbij is ook de hulp van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. De politie zegt tot slot graag in contact te komen met mensen die meer informatie hebben.

De Utrechtse vestiging van Kamera Express was tot voor kort te vinden aan de Kroonstraat. Op 21 augustus van dit jaar opende de winkel aan de Parijsboulevard.