Twee verdachten in Utrecht aangehouden voor smishing

De politie heeft vorige week twee verdachten aangehouden voor smishing in een Utrechtse wijk. Zij deden zich voor als Belastingdienst en stalen voor duizenden euro’s per dag van slachtoffers.

Smishing is een vorm van cybercriminaliteit, waarbij slachtoffers via sms-berichten een link ontvangen waarop zij moeten klikken en zo worden opgelicht. De 20- en 24-jarige verdachten werden aangehouden in een woning in Utrecht. Daar werden ook meerdere gegevensdragers en merkkleding in beslag genomen.

De zaak kwam aan het licht nadat een bedrijf aangifte deed omdat een ex-medewerker simkaarten had besteld op naam van het bedrijf. De recherche startte een onderzoek waaruit bleek dat de simkaarten werden ingezet voor smishing.

De verdachten gingen te werk vanuit een pand in Mijdrecht. Het gebouw werd omsingeld door agenten ter observatie. Later stapten zij naar binnen, maar er werd niemand aangetroffen. Wel werden diverse goederen in beslag genomen, zoals laptops, simkaarten en telefoons.