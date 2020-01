De politie heeft twee mannen in Nieuwegein opgepakt na een gewapende overval in winkelcentrum Overvecht. De overval gebeurde donderdagavond rond 20.45 uur.



De verdachten vluchtten na de overval weg en konden niet direct opgepakt worden. De politie wist de twee echter te traceren waardoor ze later op de avond in Nieuwegein gearresteerd konden worden. Het is niet bekend of de twee ook iets buit hadden gemaakt bij de overval.