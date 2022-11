Twee verdachten van zware mishandeling in de Potterstraat in Utrecht melden zich bij de politie

Twee mannen die verdacht worden van een zware mishandeling aan de Potterstraat in Utrecht hebben zich gemeld bij de politie. Dit deden zij nadat de beelden van het incident onder meer werden getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

In de nacht van 19 op 20 mei was er een vechtpartij op de Potterstraat. Hierbij raakten twee jongens van 17 en 21 jaar oud gewond. Zij kregen meerdere klappen van twee andere jongens. Zo hard dat de 21-jarige jongen bewusteloos op de grond viel.

Cameratoezicht volgde de twee daders toen zij er op de fiets vandoor gingen. In het onderzoek naar de verdachten beschikte de politie naar eigen zeggen hierdoor over ‘zeer bruikbare’ camerabeelden.

Deze beelden werden vervolgens getoond in de opsporingsprogramma’s van Opsporing Verzocht en Bureau Hengeveld, en gedeeld op de sociale mediakanalen van de politie. De verdachten, twee mannen uit Amsterdam, hebben zich hierna gemeld bij de politie.

