Twee verdachten veroordeeld voor grote diefstal van elektrische fietsen in Utrecht

Twee van de drie verdachten van de diefstal van fatbikes, segways en elektrische vouwfietsen uit een opslagruimte in Utrecht zijn veroordeeld. De inbraak vond plaats op 30 juli 2023 bij Shurgard Self Storage aan de Hertogswetering, waarbij de schade werd geschat op zo’n 12.500 euro.

Tijdens de inbraak werden veertien elektrische steps, vijf fatbikes en drie elektrische vouwfietsen gestolen. Van het totale schadebedrag werd ruim 3.700 euro door de verzekering vergoed.

De rechtbank veroordeelde een 34-jarige verdachte voor de diefstal en legde hem een taakstraf van 140 uur op, plus een schadevergoeding van ruim 5.400 euro.

Medeplichtigheid vastgesteld

Een 38-jarige verdachte werd vrijgesproken van medeplegen, maar wél schuldig bevonden aan medeplichtigheid. Volgens de rechtbank dacht hij actief mee over het plan en gaf hij advies over het tijdstip van de inbraak, maar heeft hij dus niet gestolen.

“Hij heeft de medeverdachte geadviseerd dat hij de diefstal het beste op een zondagochtend rond 6:00 uur kon plegen”, aldus de rechtbank. De man krijgt een taakstraf van 120 uur en moet eveneens ruim 5.400 euro schadevergoeding betalen.

Vrijspraak voor derde verdachte

De derde verdachte, ook 34 jaar oud, is vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs voor betrokkenheid bij de Utrechtse inbraak. Wel werd hij veroordeeld voor twee andere diefstallen in Hengelo — van een geldkistje en een iPad — waarvoor hij een taakstraf van 100 uur en een schadevergoeding van 410 euro kreeg opgelegd.