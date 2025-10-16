Twee vrouwen uit Utrecht aangehouden voor datingfraude bij tientallen slachtoffers

Een 26-jarige en een 41-jarige vrouw uit Utrecht zijn woensdag 15 oktober aangehouden in een grootschalig politieonderzoek naar datingfraude. De vrouwen hebben zeker 26 personen opgelicht via een datingplatform. Daarbij hebben ze ruim 550.000 euro buitgemaakt.

Het Team Digitale Criminaliteit Midden-Nederland startte in juni een uitgebreid onderzoek nadat tientallen mensen aangifte hadden gedaan. Volgens de politie gaat dat om minstens 26 slachtoffers, die zich tussen juni 2022 en september 2025 hebben gemeld.

De vrouwen worden verdacht van het oplichten van slachtoffers via een datingplatform. Nadat er eerst een vertrouwensband werd opgebouwd, zouden de slachtoffers met valse informatie zijn aangezet tot het afstaan van geld of goederen. Dat gebeurde zowel online als tijdens fysieke ontmoetingen, waarbij vaak meerdere verdachten aanwezig waren. Slachtoffers werden onder meer overgehaald om goederen te kopen bij verschillende winkels.

Na de arrestaties doorzocht de politie drie locaties in de regio Utrecht, waarbij speurhonden werden ingezet. Daarbij zijn onder andere contant geld, sieraden en een auto in beslag genomen.

De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen in deze zaak.

