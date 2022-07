Twee woninginbrekers in Utrechtse wijk Zuilen op heterdaad betrapt door alerte getuige

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee woninginbrekers aangehouden. De twee werden door een getuige op heterdaad betrapt, waarna de politie werd ingeschakeld.

De politie ging rond 03.30 uur op een melding af en besloot de woning in Zuilen af te zetten. Toen agenten van de melder hoorden dat de inbrekers nog binnen in de woning zouden moeten zijn, is de politie bij het huis naar binnen gegaan.

De twee verdachten kozen het hazenpad en vluchtten door een raam de tuin in. Ze klommen over schuttingen en tuinhuisjes om aan de politie te ontkomen, maar dat lukte niet.

Agenten konden beide verdachten aanhouden. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau en zullen later worden verhoord. Het politieonderzoek naar de inbraak gaat bij daglicht verder.