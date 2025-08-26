 Tweede explosie in week tijd in dezelfde Utrechtse straat Tweede explosie in week tijd in dezelfde Utrechtse straat
Inwoners van de Utrechtse buurt Sterrenwijk zijn voor een tweede keer in een week tijd opgeschrikt door een explosie in de Neptunusstraat. In de nacht van maandag op dinsdag kreeg de politie rond 03.30 uur een melding binnen. Verschillende eenheden gingen vervolgens die kant op.

Een kleine week geleden, in de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 augustus, vond er rond 01.30 uur ook al een explosie plaats in de Neptunusstraat. Bij die explosie vielen geen gewonden, maar raakte wel een woning beschadigd. De politie is hiervoor nog op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden.

De politie kon nog geen uitspraak doen over de toedracht van het incident. 

