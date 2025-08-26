Tweede explosie in week tijd in dezelfde Utrechtse straat

Inwoners van de Utrechtse buurt Sterrenwijk zijn voor een tweede keer in een week tijd opgeschrikt door een explosie in de Neptunusstraat. In de nacht van maandag op dinsdag kreeg de politie rond 03.30 uur een melding binnen. Verschillende eenheden gingen vervolgens die kant op.
Een kleine week geleden, in de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 augustus, vond er rond 01.30 uur ook al een explosie plaats in de Neptunusstraat. Bij die explosie vielen geen gewonden, maar raakte wel een woning beschadigd. De politie is hiervoor nog op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden.
De politie kon nog geen uitspraak doen over de toedracht van het incident.
Gekoppelde berichten
Twee explosies rond zelfde tijd in Utrechtse Rivierenwijk
In Utrecht hebben in de nacht van maandag op dinsdag twee explosies plaatsgevonden in de…
Utrechtse politie zoekt getuigen van explosie bij woning in Hoograven
Bij een woning aan de Snoekstraat in Utrecht-Zuid vond in de nacht van zaterdag 16…
geen ReactiesReageren
Er zijn nog geen reacties geplaatst.