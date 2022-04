Update: Snelweg A27 bij Utrecht weer vrijgegeven; EOD heeft explosief meegenomen

De A27 bij Utrecht was zaterdagochtend enige tijd afgesloten vanwege een achtervolging. De politie heeft meerdere waarschuwingsschoten gelost, er is één verdachte gearresteerd en ook is er een explosief gevonden.

Rond 04.45 uur kwam bij de politie een melding binnen over een verdacht voertuig. Deze zwarte Audi reed toentertijd nog in de provincie Noord-Brabant. Agenten wisten de auto snel op te sporen en even later ontstond een achtervolging.

Op de A27, ter hoogte van Amelisweerd, kwam de Audi tot stilstand en de inzittenden gingen er vervolgens te voet vandoor. Een persoon kon niet veel later worden aangehouden, maar de overige inzittenden wisten te ontkomen. Tijdens deze achtervolging te voet loste de politie ook waarschuwingsschoten.

Explosief

Ondertussen werd de A27 in beide richtingen afgesloten vanwege het onderzoek. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen omdat er mogelijk een explosief was gevonden. Dit bleek later te kloppen en de EOD heeft dit object veilig afgevoerd. Rond 12.30 uur werd de snelweg weer vrijgegeven.

De recherche is een onderzoek gestart en wil graag in contact komen met getuigen.

