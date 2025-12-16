USC-lid schuldig aan verkrachting; rechtbank Utrecht legt gevangenisstraf op

Een lid van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) is woensdag veroordeeld tot een celstraf. Volgens de rechter is er sprake van voldoende bewijs dat de man het slachtoffer in april vorig jaar heeft verkracht. Het slachtoffer is lid van UVSV, de aan het USC verbonden vrouwenvereniging.

De man heeft een celstraf van 20 maanden opgelegd gekregen, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast legt de rechtbank de verdachte een contactverbod op met het slachtoffer.

Volgens de rechtbank is er sprake van ‘voldoende wettig en overtuigend bewijs’ dat de verdachte de aangeefster heeft verkracht. Daarom is gekozen het volwassenenstrafrecht toe te passen.

De verkrachting vond plaats na een ‘date-diner’, waarbij het slachtoffer de date van het USC-lid was. Zij wilde ‘s avonds laat niet meer naar huis fietsen en vroeg of ze bij hem kon slapen in het studentenhuis vlak achter de Maliebaan. De rechtbank oordeelt dat hij het slachtoffer op 21 april 2024 vervolgens heeft aangerand en verkracht.

Het USC heeft vaker onder vuur gelegen wegens grensoverschrijdend gedrag. Vorig jaar kwamen ze in opspraak vanwege het maken van verschillende ‘bangalijsten‘. In juni kregen de studenten nog te horen dat ze na 75 jaar niet langer welkom zijn als strandwacht op Texel vanwege wangedrag.