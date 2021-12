Utrecht heeft een nieuw rechercheteam om ondermijnende criminaliteit aan te pakken

De politie is in Utrecht met een aantal partners een samenwerking gestart om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Ondanks dat het team nog niet volledig operationeel is, zijn er al wel twee personen aangehouden in Overvecht.

Voorbeelden van ondermijnende criminaliteit zijn corruptie, intimidatie, witwassen, drugshandel en liquidaties. De politie zegt nauw samen te werken met partners, zoals de gemeente en de belastingdienst, om zicht te krijgen op deze vormen van criminaliteit en ze vervolgens ook aan te pakken. In Utrecht is daarom een nieuw rechercheteam gestart, dat vanaf januari volgend jaar volledig operationeel is.

Dit zogenoemde ondermijningsteam heeft onlangs in de Utrechtse wijk Overvecht de eerste actie ondernomen. Vanuit de wijk kwamen volgens de politie meerdere klachten binnen over een garagebox. Deze zou door verschillende personen worden gebruikt. Na onderzoek heeft het team twee personen gearresteerd. In de garagebox werd zwaar illegaal vuurwerk, een nepvuurwapen en een ‘ruime hoeveelheid’ softdrugs gevonden.

De politie zegt tot slot dat meldingen en tips van burgers onmisbaar zijn bij de aanpak van criminaliteit. “Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers.”