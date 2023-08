Utrecht overweegt vanwege toenemende overlast ook een verblijfsontzeggingsgebied voor Kop van Lombok

Utrecht heeft al langere tijd te maken met een groep mensen die voor veel overlast zorgt. Eerder zijn op verschillende plekken in de stad, waaronder onder het bollendak en bij het Lucasbolwerk, al maatregelen genomen. Omdat er nu ook in de Kop van Lombok veel overlast is, komt het college nu ook daar met maatregelen.



Het college van burgemeester en wethouders schrijft in een brief aan de raad dat de overlast van de laatste tijd wordt veroorzaakt door een groep vreemdelingen die van buiten de Europese Unie komt. Ook komt de overlast op steeds meer plekken in Utrecht voor en wordt de aard van de incidenten ‘grimmiger’. “De toename van de incidenten en overlast heeft veel impact op het veiligheidsgevoel van omwonenden, winkeliers, bezoekers en passanten.”

Er zijn in de stad al meerdere maatregelen genomen om de groep overlastgevers aan te pakken. Zo wordt bijvoorbeeld extra politie ingezet op NS-trajecten tussen Utrecht en Ter Apel, en Utrecht en Budel. Ook in het stationsgebied is extra handhaving ingezet.

Kop van Lombok

Volgens de gemeente is de roep om aanpak van de overlast op dit moment vooral in de Kop van Lombok groot. De gemeente gaat daarom onderzoeken of hier een verblijfsontzeggingsgebied ingesteld kan worden, zoals dat nu ook al geldt in het stationsgebied. Daarnaast wordt gekeken of de flexibele camera’s, die tot juni bij de Timorkade hingen, weer terug kunnen komen.

Verder is er een appgroep gestart met ondernemers en de Ulu-moskee, waardoor politie en handhaving sneller aanwezig kunnen zijn als iemand op heterdaad betrapt wordt. Stewards in het gebied proberen ervoor te zorgen dat de overlast veroorzaakt door vreemdelingen minder wordt. De gemeente gaat kijken of deze stewards langer ingezet kunnen worden.

Persoonsgericht

De gemeente is daarnaast gestart met een zogenoemde ‘persoonsgerichte aanpak’ voor vreemdelingen. Het gaat om een groep vreemdelingen die kort in beeld is en verder geen binding heeft met Utrecht. Hun problematiek is vaak complex en kennis van het vreemdelingendomein is nodig bij de aanpak voor deze groep. Na een incident dat onlangs plaatsvond, zijn twee verdachten uit Algerije aangemeld voor deze aanpak.

Ook is er iemand vanuit de gemeente met deze groep in gesprek om erachter te komen wat er nodig is om deze personen vrijwillig terug te laten keren naar het land van herkomst. Eén overlastgever is hierdoor al vrijwillig teruggekeerd en er lopen gesprekken met zeven andere personen uit de groep.

Landelijk

De maatregelen van de gemeente komen voort uit de ‘Utrechtse aanpak’, maar dat is niet voldoende. Naast lokale maatregelen is volgens het college ook samenwerking met landelijke partijen nodig. Burgemeester Sharon Dijksma heeft daarom gesprekken met de staatssecretaris. Doel van de samenwerking is om het voor overlastgevers ‘onmogelijk te maken door Nederland rond te trekken en daarbij ongrijpbaar te blijven’.