Utrecht verscherpt toezicht op zorginstellingen vanwege criminele activiteiten

Utrecht wil strenger toezicht houden op zorginstellingen in de stad vanwege signalen dat criminelen steeds vaker actief zijn in de zorgsector. Met een nieuwe aanpak wil de gemeente ervoor zorgen dat zorggeld terechtkomt bij de mensen voor wie het bedoeld is.

Volgens de gemeente leveren veel zorgbedrijven in Utrecht bewust geen of gebrekkige zorg, met als enige doel het innen van zorggeld. Daarom wordt de aanpak aangescherpt.

In de nieuwe plannen stelt de gemeente strengere eisen aan contracten met zorgaanbieders, met duidelijke afspraken over toezicht en handhaving. Utrecht wil de capaciteit voor toezicht ook verdubbelen. Verder wordt een meldpunt opgezet waar inwoners twijfels over zorgaanbieders kunnen melden.

“Met dit uitvoeringsprogramma willen we deze aanbieders steviger aanpakken om de kwaliteit hoog te houden en zorgen we ervoor dat zorggeld wordt uitgegeven aan wie het bedoeld is: mensen die daar recht op hebben”, zegt wethouder Linda Voortman.

Gemeente-overstijgend probleem

De gemeente benadrukt dat ondermijning in de zorgsector een hardnekkig en landelijk probleem is. Daarom pleit Utrecht voor een stevigere aanpak op nationaal niveau.