Utrechter (18) gearresteerd voor overval op Hayai Sushi aan Poortstraat

De politie heeft een 18-jarige Utrechter aangehouden die wordt verdacht de horecagelegenheid Hayai Sushi aan de Poortstraat te hebben overvallen. Deze overval vond ruim een jaar geleden plaats.

Op 31 mei 2019 kwam de overvaller rond 18.00 uur het sushirestaurant aan de Poortstraat binnen. Met een vuurwapen (later bleek het om een nepwapen te gaan) in de hand riep hij dat iedereen op de grond moest liggen en dat hij geld wilde zien.

De meeste mensen die in de zaak aanwezig waren konden naar buiten vluchten. Eén medewerker die achterin het restaurant was kon niet ontkomen. Hij werd mishandeld door de overvaller. Even later ging de verdachte er zonder buit vandoor.

Recherche

De politie werd gebeld, maar de overvaller was al verdwenen. De recherche startte een onderzoek waarin onder andere camerabeelden werden bekeken, getuigenverklaringen opgenomen en er werd een buurtonderzoek gedaan.

Informatie uit een ander onderzoek en een DNA-match met een voorwerp dat de overvaller had aangeraakt leidde naar de 18-jarige Utrechter. Deze verdachte, die tijdens de overval 16 jaar was, is woensdag aangehouden.