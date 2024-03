Utrechter (19) aangehouden in onderzoek naar meerdere oplichtingszaken

Een 19-jarige Utrechter is woensdag aangehouden op verdenking van oplichting. De man wordt verdacht van het plegen van helpdeskfraude en is volgens de politie mogelijk te linken aan zes zaken uit het hele land.

De slachtoffers werden allemaal telefonisch benaderd. Zo werd bijvoorbeeld een 67-jarige vrouw uit Bilthoven verteld dat door een bedrijf een lening op haar naam zou zijn afgesloten. Als zij hier niet zelf verantwoordelijk voor was moest zij al haar pinpassen, creditcards en telefoons inleveren. Een koerier zou die later komen ophalen.

“Even later stond inderdaad iemand bij mevrouw aan de deur. Het slachtoffer gaf haar spullen mee, inclusief waardevolle bezittingen. Deze zouden volgens de oplichter veiliggesteld worden op het politiebureau. Later werd met haar pinpas enkele duizenden euro’s gepind”, schrijft de politie.

Er werd naar aanleiding van deze zaak een onderzoek gestart. Nadat camerabeelden van hem werden gedeeld in het programma Bureau Hengeveld besloot hij zichzelf te melden bij de politie. Later bleek dat hij gekoppeld kon worden aan meerdere zaken.

De Meern



In een andere oplichtingszaak is de politie nog op zoek naar een verdachte. Een Utrechter van 68-jaar werd in november vorig jaar opgelicht door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Hij werd gebeld en hem werd verteld dat er ‘verdachte transacties’ gezien waren op zijn rekening. Om dit op te lossen zou er iemand van de bank langskomen

Er kwam diezelfde middag een jonge vrouw aan zijn deur. Het slachtoffer moest zijn pincode intoetsen en de pinpas afgeven. Even later is op het Mereveldplein in De Meern twee keer 800 euro gepind. De pinner is vastgelegd op beeld en die foto is te zien onder dit bericht. De politie is op zoek naar deze verdachte.