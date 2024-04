Utrechter (19) ondanks zelfverdediging veroordeeld voor neersteken moeder

Een 19-jarige man uit De Meern in Utrecht is veroordeeld voor poging tot doodslag op zijn moeder. Tijdens een gevecht gebruikten beide personen een mes en de rechter oordeelde dat de verdachte zich verdedigde, maar wel dat hij hier te ver in is gegaan. De jongeman, die tijdens het incident minderjarig was, werd veroordeeld tot een jaar jeugddetentie.

De verdachte verklaarde dat zijn moeder hem op 24 juni 2022 boos en schreeuwend met een mes tegemoet liep. De jongeman pakte hierop ook een mes en er ontstond een gevecht waarbij de vrouw zwaargewond raakte. “De rechtbank vindt dit door de jongen geschetste scenario aannemelijk en spreekt, in tegenstelling tot de visie van de officier van justitie, van een noodweersituatie waarin de jongen zich mocht verdedigen”, aldus de rechtbank.

Daarbij oordeelde de rechter wel dat de verdachte te ver is gegaan. Toen hij op een gegeven moment de pols van zijn moeder pakte liet zij het mes vallen en hij besloot toen niet op te houden met steken. “Op dat moment was het niet noodzakelijk voor hem om zich te verdedigen door op zijn moeder in te blijven steken. Hij heeft daarmee de grenzen van de noodzakelijke verdediging overschreden en is te lang en heftig doorgegaan.”

De verdachte is daarom veroordeeld voor poging tot doodslag. Hij krijgt een jaar jeugddetentie, maar daarvan zijn 201 dagen voorwaardelijk. De andere 164 dagen heeft hij al in voorarrest uitgezeten. Dat betekent dat hij niet terug naar de gevangenis hoeft. Tot slot heeft hij ook een contactverbod met zijn moeder gekregen en een gebiedsverbod.