Utrechter (20) krijgt jaar cel en tbs voor explosie op Feyenoord-spelersbus

De 20-jarige Utrechter die in november 2024 een cobra 6 tot ontploffing bracht op een spelersbus van Feyenoord, is veroordeeld tot een jaar celstraf. Daarnaast heeft de rechtbank hem tbs met voorwaarden opgelegd. Zijn twee handlangers uit Utrecht en Maarn kregen eveneens celstraffen en taakstraffen opgelegd.

Het incident vond plaats op sportpark Zoudenbalch, waar op dinsdagavond 12 november jeugdteams van FC Utrecht en Feyenoord (onder 14 jaar) tegen elkaar speelden. De verdachte plakte een Cobra 6 op de spelerbus en bracht deze tot ontploffing. Tijdens de explosie stonden de spelers op het veld, maar de buschauffeur bevond zich nog in de bus. Hij raakte niet gewond.

De politie maakte begin januari bekend dat drie verdachten waren aangehouden: een 19-jarige en een 26-jarige man uit Utrecht, en een 48-jarige man uit Maarn. De inmiddels 20-jarige Utrechter bleek degene te zijn die de cobra op de bus bevestigde en kreeg daarom de zwaarste straf.

Tbs met voorwaarden

Volgens de officier van justitie was de 20-jarige Utrechter schuldig aan poging tot doodslag. De rechtbank oordeelt dat hij niet uit was op geweld tegen de buschauffeur, maar vooral schade wilde veroorzaken aan het voertuig. Wel achtte de rechtbank bewezen dat hij een zware vuurwerkbom, een cobra 6, tot ontploffing bracht, met gevaar voor ernstig letsel en aanzienlijke schade.

Uit onderzoek blijkt dat de verdachte meerdere psychische stoornissen heeft, impulsief handelt en onvoldoende stilstaat bij de gevolgen van zijn gedrag. Eerder werd hij ook al veroordeeld voor brandstichting. De rechtbank vindt daarom behandeling noodzakelijk en legt daarom tbs met voorwaarden op.

Handlangers

De twee medeplichtigen, een 27-jarige man uit Utrecht en een 47-jarige man uit Maarn, zijn ook veroordeeld voor hun rol bij het incident. De 27-jarige kreeg een gevangenisstraf van 360 dagen, waarvan 192 dagen voorwaardelijk, en daarnaast een taakstraf van 240 uur. De 47-jarige werd veroordeeld tot 270 dagen cel, waarvan 164 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 100 uur.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.