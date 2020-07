Utrechter (20) veroordeeld tot 16 maanden jeugddetentie voor overvallen op Aldi en Bruna

Een 20-jarige Utrechter is veroordeeld tot een jeugddetentie van 16 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De man was eind vorig jaar en begin dit jaar betrokken bij overvallen op een Aldi en een Bruna in de stad.

Op 1 december 2019 werd de Aldi in Overvecht overvallen. De 20-jarige Utrechter leidde destijds het winkelpersoneel af zodat twee handlangers zich konden verstoppen in het magazijn. Ook leverde hij het nepvuurwapen waarmee de overval is gepleegd.

Tijdens de beroving wachtte de Utrechter in de auto van zijn broer. Toen zijn handlangers naar buiten kwamen zijn ze samen naar het huis van zijn broer gereden waar de buit van ruim 6.000 euro werd verdeeld.

Ongeveer een maand later, op 2 januari van dit jaar, werd de Bruna in Overvecht overvallen. De Utrechter was dit keer degene die met een bivakmuts en het nepwapen die een medewerker bedreigde. Hij en een medeverdachte vertrokken uiteindelijk met een buit van 2.700 euro.

Jeugdstrafrecht

De Utrechter, die beide overvallen heeft bekend, was tijdens de misdrijven 19 jaar oud. De rechter heeft er uiteindelijk toch voor gekozen om het jeugdstrafrecht toe te passen. “De rechtbank is in deze zaak van oordeel dat het toepassen van het jeugdstrafrecht van belang is voor een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte”, is te lezen in een persbericht.

Naast jeugddetentie moet de verdachte zich ook verplicht melden bij de reclassering én hij moet zich laten behandelen. Daarnaast moet de Utrechter een schadevergoeding van ruim 3.000 euro betalen aan de Bruna.